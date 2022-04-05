Американский баскетболист Браун расторг контракт с УНИКСом

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Американский форвард Джон Браун принял решение прекратить выступать за казанский УНИКС.
Американский баскетболист Браун расторг контракт с УНИКСом
  • РИА Новости

Браун был намерен продолжить карьеру в «Перт Уайлдкэтс». 30-летний баскетболист договорился с клубом о своём переходе, но Новозеландская баскетбольная лига запретила смену команд вне трансферного окна, сообщает Basket News.

Браун стал свободным агентом. Он набирал в среднем 10,3 очка, делал 4,8 подбора и 1,2 передачи за игру в дебютном для себя сезоне Евролиги.

Ранее сообщалось, что УНИКС заключил соглашение с американским баскетболистом.

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