Американский баскетболист Браун расторг контракт с УНИКСом

Американский форвард Джон Браун принял решение прекратить выступать за казанский УНИКС.

Браун был намерен продолжить карьеру в «Перт Уайлдкэтс». 30-летний баскетболист договорился с клубом о своём переходе, но Новозеландская баскетбольная лига запретила смену команд вне трансферного окна, сообщает Basket News.

Браун стал свободным агентом. Он набирал в среднем 10,3 очка, делал 4,8 подбора и 1,2 передачи за игру в дебютном для себя сезоне Евролиги.

Ранее сообщалось, что УНИКС заключил соглашение с американским баскетболистом.