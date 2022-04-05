Daily Mail: «Реал» намерен отдать Азара в аренду
- AP
Дело в том, что 31-летний хавбек хочет получать больше игровой практики перед чемпионатом мира по футболу 2022 года. Азар может быть отдан в аренду в начале лета, сообщает Daily Mail.
Азар был исключён из сборной Бельгии по футболу. Игрок в данный момент восстанавливается после операции.
Бельгиец в сезоне-2021/22 во всех турнирах в 22 матчах забил один гол и отдал две результативные передачи.
ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что Азар пропустит до четырёх недель после операции.