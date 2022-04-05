Daily Mail: «Реал» намерен отдать Азара в аренду

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Руководство мадридского «Реала» намерено отдать в аренду бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Daily Mail: «Реал» намерен отдать Азара в аренду
  • AP

Дело в том, что 31-летний хавбек хочет получать больше игровой практики перед чемпионатом мира по футболу 2022 года. Азар может быть отдан в аренду в начале лета, сообщает Daily Mail.

Азар был исключён из сборной Бельгии по футболу. Игрок в данный момент восстанавливается после операции.

Бельгиец в сезоне-2021/22 во всех турнирах в 22 матчах забил один гол и отдал две результативные передачи.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Азар пропустит до четырёх недель после операции.

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