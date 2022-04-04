Журова: польские чиновники хотят убрать сильного соперника со спортивной карты мира

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Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала призыв министра спорта Польши Камиля Бортничука исключить россиян из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех спортивных организаций.
Журова: польские чиновники хотят убрать сильного соперника со спортивной карты мира
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«Польша всегда так к нам относилась. У нас и в футболе были с ними разборки. Они будут эту линию гнуть. Это чиновники, которые хотят убрать сильного соперника со спортивной карты мира. Почему бы не воспользоваться ситуацией, чтоб убрать нашу страну? А потом будет унижение спортсменов, которые должны выступать против своей страны. Это просто бесчеловечно!» — приводит слова Журовой Sport24.

Она добавила, что спорт всегда пытаются оградить от политики именно по этой причине.

«В хартии написано, что Олимпийские игры — это соревнования не стран, а спортсменов», — добавила Журова.

Напомним, что министр спорта и туризма Польши Бортничук призвал исключить российских спортсменов из Международного олимпийского комитета и всех спортивных организаций. При этом чиновник поддержал позиции США и Австралии, согласно которым, можно разрешить россиянам выступать в нейтральном статусе.

МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.

Ранее депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв отреагировал на призыв Бортничука исключить россиян из МОК.

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