Журова: польские чиновники хотят убрать сильного соперника со спортивной карты мира

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала призыв министра спорта Польши Камиля Бортничука исключить россиян из Международного олимпийского комитета (МОК) и всех спортивных организаций.

«Польша всегда так к нам относилась. У нас и в футболе были с ними разборки. Они будут эту линию гнуть. Это чиновники, которые хотят убрать сильного соперника со спортивной карты мира. Почему бы не воспользоваться ситуацией, чтоб убрать нашу страну? А потом будет унижение спортсменов, которые должны выступать против своей страны. Это просто бесчеловечно!» — приводит слова Журовой Sport24.

Она добавила, что спорт всегда пытаются оградить от политики именно по этой причине.

«В хартии написано, что Олимпийские игры — это соревнования не стран, а спортсменов», — добавила Журова.

Напомним, что министр спорта и туризма Польши Бортничук призвал исключить российских спортсменов из Международного олимпийского комитета и всех спортивных организаций. При этом чиновник поддержал позиции США и Австралии, согласно которым, можно разрешить россиянам выступать в нейтральном статусе.

МОК рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.

Ранее депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв отреагировал на призыв Бортничука исключить россиян из МОК.