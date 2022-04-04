В Союзе ММА России отреагировали на уход Емельяненко из организации
- РИА Новости
«Уход Фёдора Емельяненко с поста председателя набсовета Союза ММА России стал потерей для нас. Фёдор принял решение уйти из Союза ММА России в непростой для российского спорта период, когда наши спортсмены отстранены от международных выступлений и всем нам нужна взаимная поддержка и сплочение. Тем не менее я уважаю решение Фёдора», — цитирует Габдуллина ТАСС.
Он также добавил, что Емельяненко внёс огромный вклад в развитие ММА в России и является олицетворением и ориентиром в смешанных единоборствах для многих ребят.
«Для меня Фёдор — больше чем кумир, великий спортсмен, живая легенда, он товарищ, который всегда рядом — даже теперь, когда он выбрал свой путь, мы будем ждать продолжения его спортивной карьеры, а также следить за выступлениями команды Fedor Team», — добавил Габдуллин.
Напомним, что 1 апреля Емельяненко покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.
Ранее сообщалось, что российский боец Магомедов выступит в четвертьфинале Гран-при легчайшего веса Bellator.