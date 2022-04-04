В Союзе ММА России отреагировали на уход Емельяненко из организации

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Президент Союза смешанных единоборств (ММА) Радмир Габдуллин рассказал, что уход Фёдора Емельяненко с поста председателя наблюдательного совета России стал потерей для организации.
В Союзе ММА России отреагировали на уход Емельяненко из организации
  • РИА Новости

«Уход Фёдора Емельяненко с поста председателя набсовета Союза ММА России стал потерей для нас. Фёдор принял решение уйти из Союза ММА России в непростой для российского спорта период, когда наши спортсмены отстранены от международных выступлений и всем нам нужна взаимная поддержка и сплочение. Тем не менее я уважаю решение Фёдора», — цитирует Габдуллина ТАСС.

Он также добавил, что Емельяненко внёс огромный вклад в развитие ММА в России и является олицетворением и ориентиром в  смешанных единоборствах для многих ребят.

«Для меня Фёдор — больше чем кумир, великий спортсмен, живая легенда, он товарищ, который всегда рядом — даже теперь, когда он выбрал свой путь, мы будем ждать продолжения его спортивной карьеры, а также следить за выступлениями команды Fedor Team», — добавил Габдуллин.

Напомним, что 1 апреля Емельяненко покинул Союз ММА России из-за несогласия с деятельностью руководства организации.

Ранее сообщалось, что российский боец Магомедов выступит в четвертьфинале Гран-при легчайшего веса Bellator.

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