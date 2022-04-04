Голевые Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» разгромил «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе хозяев голевыми передачами отметились российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Они ассистировали Гарнету Хэтэуэю, который забил единственную шайбу столичного клуба.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» нанёс поражение «Баффало Сейбрз» в гостях в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.