Голевые Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» разгромил «Вашингтон Кэпиталз».
Голевые Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»
  • AP

Встреча в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан Арена» завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей. 

В составе хозяев голевыми передачами отметились российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Они ассистировали Гарнету Хэтэуэю, который забил единственную шайбу столичного клуба.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» нанёс поражение «Баффало Сейбрз» в гостях в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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