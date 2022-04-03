«Флорида» первой обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Стэнли

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«Флорида Пантерз» нанесли поражение «Баффало Сейбрз» в гостях в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Баффало, завершилась со счетом 5:3 в пользу команды из Флориды.

В составе «Пантерз» шайбы забросили Джонатан Юбердо (27-я минута), Антон Лунделл (36-я), Энтони Дюклер (38-я, 41-я) и Маккензи Уигар (59-я). У «Сейбрз» отличились Кайл Окпосо (18-я минута), Джефф Скиннер (49-я) и Тейдж Томпсон (51-я).

«Флорида» (102 очка) лидирует в Восточной конференции. «Баффало» (61 очко) располагается на 12-й строчке. «Флорида» первой обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Стэнли в сезоне-2021/22.

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