«Валенсия» сыграла вничью с «Кадисом» в матче чемпионата Испании по футболу

«Валенсия» и «Кадис» не смогли выявить победителя в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Месталья», завершилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 78-й минуте игры. Хавбек сборной России не отметился полезными действиями.

«Валенсия» (41 очко) занимает девятое место в турнирной таблице. «Кадис» (28 очков) располагается на 17-й строчке. Лидирует в чемпионате «Реал» (69 очков).

Ранее сообщалось, что польский нападающий Роберт Левандовский планирует перейти из «Баварии» в «Барселону» этим летом.