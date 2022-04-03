«Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

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«Тоттенхэм» на своём поле нанёс разгромное поражение «Ньюкаслу» в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
  • Legion-Media

Игра, которая прошла в Лондоне, завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из столицы Великобритании.

В составе «Тоттенхэма» мячи забили Бен Дэвис (43-я минута), Мэтт Доэрти (48-я), Сон Хын Мин (54-я), Эмерсон (63-я) и Стивен Бергвейн (83-я). У «Ньюкасла» отличился Фабиан Шер (39-я).

«Тоттенхэм» (54 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» (31 очко) располагается на 15-й строчке. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (73 очка).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лестером» в матче АПЛ.

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