«Монако» в гостях обыграл «Метц» в матче Лиги 1

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«Монако» на выезде переиграл «Метц» в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Монако» в гостях обыграл «Метц» в матче Лиги 1
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Мунисипал Сейнт-Симфорьен», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Филиппа Клемана.

В составе «Монако» мячи забили Виссам Бен-Йеддер (46-я минута), Мирон Боадю (72-я). У «Меца» отличился Ибраим Амаду (62-я минута).

Российский полузащитник Александр Головин появился на поле на 87-й минуте.

«Монако» (47 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Метц» (23 очка) располагается на 19-й позиции.

Ранее главный тренер «Монако» Филипп Клеман заявил, что Головин может быть игроком топ-уровня.

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