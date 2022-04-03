«Монако» в гостях обыграл «Метц» в матче Лиги 1
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Мунисипал Сейнт-Симфорьен», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Филиппа Клемана.
В составе «Монако» мячи забили Виссам Бен-Йеддер (46-я минута), Мирон Боадю (72-я). У «Меца» отличился Ибраим Амаду (62-я минута).
Российский полузащитник Александр Головин появился на поле на 87-й минуте.
«Монако» (47 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Метц» (23 очка) располагается на 19-й позиции.
Ранее главный тренер «Монако» Филипп Клеман заявил, что Головин может быть игроком топ-уровня.