Главный тренер «Монако»: Головин может быть игроком топ-уровня

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Тренер футбольного клуба «Монако» Филипп Клеман рассказал, какую роль может сыграть российский полузащитник Александр Головин в концовке сезона.
Главный тренер «Монако»: Головин может быть игроком топ-уровня
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Может ли Головин стать «джокером» в конце сезона? У него есть все качества для этого! Он может быть игроком топ-уровня, но для этого ему нужен более мощный «двигатель». Он становится всё лучше, действительно хорош на тренировках», — приводит слова Клемана beIN Sports.

В нынешнем сезоне Головин провёл 18 матчей в Лиге 1, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не покинет французский клуб.

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