Главный тренер «Монако»: Головин может быть игроком топ-уровня
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«Может ли Головин стать «джокером» в конце сезона? У него есть все качества для этого! Он может быть игроком топ-уровня, но для этого ему нужен более мощный «двигатель». Он становится всё лучше, действительно хорош на тренировках», — приводит слова Клемана beIN Sports.
В нынешнем сезоне Головин провёл 18 матчей в Лиге 1, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не покинет французский клуб.