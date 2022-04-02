Главный тренер «Монако»: Головин может быть игроком топ-уровня

Тренер футбольного клуба «Монако» Филипп Клеман рассказал, какую роль может сыграть российский полузащитник Александр Головин в концовке сезона.

«Может ли Головин стать «джокером» в конце сезона? У него есть все качества для этого! Он может быть игроком топ-уровня, но для этого ему нужен более мощный «двигатель». Он становится всё лучше, действительно хорош на тренировках», — приводит слова Клемана beIN Sports.

В нынешнем сезоне Головин провёл 18 матчей в Лиге 1, в которых забил два мяча и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не покинет французский клуб.