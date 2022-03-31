Goal: Неймар не покинет ПСЖ в летнее трансферное окно

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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар продолжит карьеру во французском клубе.
Goal: Неймар не покинет ПСЖ в летнее трансферное окно
  • AP
  • © Daniel Cole

По информации Goal, футболист не собирается покидать ПСЖ. Отмечается, что Неймар испытывал давление после вылета команды из Лиги чемпионов. Он неоднократно был освистан болельщиками ПСЖ. Тем не менее для Неймара это не стало поводом для поиска нового клуба.

Напомним, что парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов УЕФА в 1/8 финала, уступив в ответном матче мадридскому «Реалу» со счётом 1:3 (счёт первой встречи — 1:0 в пользу ПСЖ). Неймар ради этого матча вернулся раньше после травмы.

Ранее Неймар рассказал, как тяжело перенёс вылет из Лиги чемпионов от «Реала».

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