Неймар рассказал, как тяжело перенёс вылет из Лиги чемпионов от «Реала»

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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал вылет из Лиги чемпионов УЕФА от мадридского «Реала».
Неймар рассказал, как тяжело перенёс вылет из Лиги чемпионов от «Реала»
  • AP

«Это были сложные несколько дней, сложные несколько недель для нас. Мы не хотели проигрывать. Мы здесь не для этого, мы этого не планировали», — цитирует Неймара RMC Sport.

Он отметил, что все футболисты хотели пройти дальше и отдали всё, чтобы победить «Реал». Он также добавил, что вернулся ради матчей сразу после травмы.

Напомним, что парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов УЕФА в 1/8 финала, уступив в ответном матче мадридскому «Реалу» со счётом 1:3 (счёт первой встречи — 1:0 в пользу ПСЖ). 

Ранее Дани Алвес прокомментировал уход Лионеля Месси из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».

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