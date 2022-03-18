Неймар рассказал, как тяжело перенёс вылет из Лиги чемпионов от «Реала»
- AP
«Это были сложные несколько дней, сложные несколько недель для нас. Мы не хотели проигрывать. Мы здесь не для этого, мы этого не планировали», — цитирует Неймара RMC Sport.
Он отметил, что все футболисты хотели пройти дальше и отдали всё, чтобы победить «Реал». Он также добавил, что вернулся ради матчей сразу после травмы.
Напомним, что парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов УЕФА в 1/8 финала, уступив в ответном матче мадридскому «Реалу» со счётом 1:3 (счёт первой встречи — 1:0 в пользу ПСЖ).
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