Неймар рассказал, как тяжело перенёс вылет из Лиги чемпионов от «Реала»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал вылет из Лиги чемпионов УЕФА от мадридского «Реала».

«Это были сложные несколько дней, сложные несколько недель для нас. Мы не хотели проигрывать. Мы здесь не для этого, мы этого не планировали», — цитирует Неймара RMC Sport.

Он отметил, что все футболисты хотели пройти дальше и отдали всё, чтобы победить «Реал». Он также добавил, что вернулся ради матчей сразу после травмы.

Напомним, что парижский клуб вылетел из Лиги чемпионов УЕФА в 1/8 финала, уступив в ответном матче мадридскому «Реалу» со счётом 1:3 (счёт первой встречи — 1:0 в пользу ПСЖ).

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