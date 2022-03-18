Алвес: для меня нахождение Месси в ПСЖ неуместно

Защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал уход из клуба Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Для меня нахождение Месси в ПСЖ неуместно. Я думаю, Лионель находился в лучшем месте, чтобы заниматься любимым делом. Все люди, которые уходят из «Барселоны», потом жалеют об этом. Некоторые скажут, что это неправда, потому что не любят признавать свои ошибки», — цитирует ESPN Deportes.

Месси покинул «Барселону» и перешёл в ПСЖ минувшим летом. С тех пор он провёл в составе парижан 26 матчей, забил семь мячей и отдал 11 результативных передач.

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