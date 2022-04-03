Большунов заявил, что Олимпиада в Пекине навсегда останется в его сердце

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о самом ярком событии по итогам минувшего сезона.

«Олимпийские игры! Они всегда останутся в моём сердце, они перекрывают все соревнования, тут даже нечего сравнивать», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Большунов на Олимпиаде 2022 года в Пекине выиграл пять медалей. Он завоевал золотые награды в скиатлоне, эстафете и марафоне, а также стал обладателем серебра и бронзы в «разделке» и командном спринте соответственно.

Ранее Большунов поделился эмоциями после победы в марафоне на 50 км на чемпионате России.