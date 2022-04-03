«Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Динамо» на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ
  • РИА Новости

В составе хозяев с первых минут на поле появятся Матвей Сафонов, Сергей Петров, Евгений Чернов, Александр Мартынович, Сергей Бородин, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Олакунле Олусегун, Алексей Ионов, Владимир Ильин.

У бело-голубых выйдут Антон Шунин, Диего Лаксальт, Роман Евгеньев, Фабиан Бальбуэна, Гильермо Варела, Никола Моро, Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян, Фёдор Смолов.

Встреча пройдёт 3 апреля в Краснодаре. Начало — 14:00 мск.

Ранее в «Динамо» прокомментировали слухи о возможном уходе Шиманьски по окончании сезона.

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