Жуков: если «Спартак» будет дальше так играть, то есть шансы на вылет

Почётный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отреагировал на поражение «Спартака» в матче с «Локомотивом».

«Условия, конечно, не самые простые, но игра была неплохая, равная. «Локомотиву» повезло, один удар в створ ворот — и гол. Если «Спартак» будет так дальше играть, то есть шансы на вылет», — цитирует Жукова ТАСС.

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. При этом начало матча было отложено на час из-за сильного снегопада.

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Вильсона Изидора на 85-й минуте. Таким образом, железнодорожники набрали 37 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Красно-белые (27) находятся на десятой строчке, в шести очках от зоны вылета.

Ранее гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала судейство по итогам матча с «Локомотивом».