Стало известно точное время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

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Объявлено точное время старта матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».
Стало известно точное время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Главный арбитр игры Сергей Карасёв вышел к командам перед началом игры и сказал, что встреча начнётся в 20:30 мск. Позже об этом же объявил диктор на стадионе «РЖД Арена» в Москве. 

Изначально было запланировано, что матч состоится на «РЖД Арене» в Москве, а начнётся в 19:30 мск.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).

Ранее сообщалось, что матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится, несмотря на снегопад.

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