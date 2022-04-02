Стало известно точное время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Объявлено точное время старта матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

Главный арбитр игры Сергей Карасёв вышел к командам перед началом игры и сказал, что встреча начнётся в 20:30 мск. Позже об этом же объявил диктор на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Изначально было запланировано, что матч состоится на «РЖД Арене» в Москве, а начнётся в 19:30 мск.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Спартак» — на девятой строчке (27 очков).

Ранее сообщалось, что матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится, несмотря на снегопад.