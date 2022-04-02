«Ростов» дома уступил «Нижнему Новгороду» в матче 23-го тура РПЛ

«Ростов» на своём поле потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:2.

На седьмой минуте гостей вывел вперёд Ричи Эннин, на 25-й Кирилл Щетинин восстановил равенство, а в компенсированное к первому тайму время победный для нижегородцев мяч забил Дмитрий Стоцкий.

Таким образом, подопечные Александра Кержакова набрали 27 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Ростов» (22 очка) находится на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 23-го тура РПЛ.