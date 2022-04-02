Газизов: «Уфа» вырвала победу у «Крыльев Советов»

Короткая ссылка
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газизов: «Уфа» вырвала победу у «Крыльев Советов»
  • РИА Новости

«Мне кажется, сейчас не стоит говорить о качестве нашей игры. Самое главное — три очка. Спасибо команде! Мы вырвали победу», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Генеральный директор также выразил большую благодарность болельщикам, которые приехали на выездной матч.

Матч в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Крылья Советов» — на восьмом месте (32 очка).

Ранее сообщалось, что гол Агаларова принёс победу уфимскому клубу над самарским в 23-м туре РПЛ.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить