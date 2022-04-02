Газизов: «Уфа» вырвала победу у «Крыльев Советов»
- РИА Новости
«Мне кажется, сейчас не стоит говорить о качестве нашей игры. Самое главное — три очка. Спасибо команде! Мы вырвали победу», — приводит слова Газизова «Чемпионат».
Генеральный директор также выразил большую благодарность болельщикам, которые приехали на выездной матч.
Матч в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Крылья Советов» — на восьмом месте (32 очка).
Ранее сообщалось, что гол Агаларова принёс победу уфимскому клубу над самарским в 23-м туре РПЛ.