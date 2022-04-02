Уткин назвал самые интересные группы на ЧМ-2022 в Катаре

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа финальной стадии чемпионата мира 2022 в Катаре.

«Группа В — с наибольшей внефутбольной подоплёкой. Иран и США, та ещё парочка, плюс либо две британские сборные, либо героиня современного мира Украина. Страшно что-то пропустить. Группа F — группа-сенсация. Бельгия не выйдет, вместе с хорватами выскочат либо те, либо другие — Канада или Марокко. А Бельгия всё — скриньте», — написал Уткин в своём Telegram-аккаунте.

Журналист также отметил, что самые красивые матчи должны пройти в группе F, где все команды умеют играть в зрелищный футбол. Однако любимой Уткин назвал группу H — четыре разные команды без явного аутсайдера и фаворита. Он также добавил, что ему очень жаль, что чемпионат мира пройдёт без сборной России.

Напомним, что 1 апреля в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее ФИФА опубликовала календарь матчей чемпионата мира — 2022 по футболу.