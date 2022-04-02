Уткин назвал самые интересные группы на ЧМ-2022 в Катаре

Короткая ссылка
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа финальной стадии чемпионата мира 2022 в Катаре.
Уткин назвал самые интересные группы на ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Группа В — с наибольшей внефутбольной подоплёкой. Иран и США, та ещё парочка, плюс либо две британские сборные, либо героиня современного мира Украина. Страшно что-то пропустить. Группа F — группа-сенсация. Бельгия не выйдет, вместе с хорватами выскочат либо те, либо другие — Канада или Марокко. А Бельгия всё — скриньте», — написал Уткин в своём Telegram-аккаунте.

Журналист также отметил, что самые красивые матчи должны пройти в группе F, где все команды умеют играть в зрелищный футбол. Однако любимой Уткин назвал группу H — четыре разные команды без явного аутсайдера и фаворита. Он также добавил, что ему очень жаль, что чемпионат мира пройдёт без сборной России.

Напомним, что 1 апреля в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее ФИФА опубликовала календарь матчей чемпионата мира — 2022 по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить