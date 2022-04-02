Сёмин заявил, что все группы ЧМ-2022 получились ровными

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился впечатлениями от жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Сёмин заявил, что все группы ЧМ-2022 получились ровными
  • РИА Новости

«Группы ровные, есть по два лидера в каждой, я бы не выделил сложных групп или квартеты, в которых собраны все четыре сильные команды, группы распределены очень грамотно», — цитирует Сёмина ТАСС.

Он добавил, что не может назвать фаворита турнира, потому что мундиаль пройдёт в непривычное время года. При этом он отметил, что группа фаворитов остаётся прежней, в числе которых Германия, Бразилия и Англия.

1 апреля в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее сообщалось, что Катар и Эквадор не сыграют в матче открытия ЧМ-2022 по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить