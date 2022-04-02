Сёмин заявил, что все группы ЧМ-2022 получились ровными

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился впечатлениями от жеребьёвки группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Группы ровные, есть по два лидера в каждой, я бы не выделил сложных групп или квартеты, в которых собраны все четыре сильные команды, группы распределены очень грамотно», — цитирует Сёмина ТАСС.

Он добавил, что не может назвать фаворита турнира, потому что мундиаль пройдёт в непривычное время года. При этом он отметил, что группа фаворитов остаётся прежней, в числе которых Германия, Бразилия и Англия.

1 апреля в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее сообщалось, что Катар и Эквадор не сыграют в матче открытия ЧМ-2022 по футболу.