Катар и Эквадор не сыграют в матче открытия ЧМ-2022 по футболу

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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила об изменениях в расписании чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В матче открытия турнира, который состоится 21 ноября, сыграют сборные Сенегала и Нидерландов. Согласно традиции, в стартовом матче мундиаля должен был сыграть Катар — как страна-хозяйка — и Эквадор. Но их встречу перенесли на более позднее время.

1 апреля в Дохе состоялась жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара.

Ранее сообщалось, что Катар сыграет с Нидерландами и Сенегалом на домашнем ЧМ по футболу.

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