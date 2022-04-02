В «Локомотиве» объяснили отъезд Гисдоля из России

Представитель самого крупного объединения болельщиков московского «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал, как руководство клуба объяснило уход главного тренера Маркуса Гисдоля.

«Гисдоль никому и ничего не сказал, просто уехал в одно прекрасное для «Локомотива» утро. Просто исчез. Причём с вечера строил планы, договаривался с игроками и тренерским штабом о каких-то делах», — цитирует Крылова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что для него является минусом тот факт, что Гисдоль сам покинул «Локомотив». По мнению Крылова, клуб должен был первым его уволить. Он отметил, что немец был некомпетентным тренером, ничего не давшим команде.

«В итоге для западной прессы его уход выглядит как геройский поступок. На за этим стоит простой факт: Гисдоль провалил работу в «Локомотиве» и позорно сбежал, найдя формальную причину», — добавил Крылов.

Напомним, что Гисдоль возглавил команду в ноябре 2021 года, сменив на посту Марко Николича. 1 марта стало известно о его отставке.

Ранее Дмитрий Баринов высказался об уходе из команды главного тренера Маркуса Гисдоля.