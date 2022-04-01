Гол на 90-й минуте принёс «Химкам» победу над «Рубином» в матче РПЛ

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Подмосковные «Химки» одержали победу над казанским «Рубином» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол на 90-й минуте принёс «Химкам» победу над «Рубином» в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась в пользу гостей — 3:2. 

На 56-й минуте Герман Онугха вывел хозяев вперёд, на 60-й Денис Глушаков сравнял счёт, а через две минуты уже повела команда из Московской области — отличился Илья Кухарчук. На 84-й казанцы снова восстановили равенство благодаря автоголу Дмитрия Тихого, однако «Химки» всё же забрали три очка — решающий мяч на 90-й минуте забил Захар Волков.

Таким образом, подопечные Сергея Юрана набрали 21 очко и поднялись на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, покинув зону вылета. «Рубин» (25) находится на десятой строчке.

Ранее в «Рубине» объяснили, почему решили расторгнуть контракт с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией.

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