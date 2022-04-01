Ягудин: Щербакову отстранили, а политизированные фигуристы выступают
- globallookpress.com
- © Sergei Stepanov/XinHua
«Я просто не понимаю, какое отношение 18-летняя олимпийская чемпионка Аня Щербакова имеет к политике? А её отстраняют. В то время как продолжают соревноваться более политизированные фигуристы», — цитирует Ягудина «Татар-информ».
Он также добавил, что разговорил с федерацией по поводу восстановления российских спортсменов. По словам фигуриста, Россия через международные суды будет добиваться допуска отечественных атлетов к стартам.
Напомним, что 1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. В связи с этим отечественные фигуристы пропустили чемпионат мира в Монпелье.
Ранее Тарасова высказалась об уровне российских турниров по фигурному катанию.