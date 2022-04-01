Ягудин: Щербакову отстранили, а политизированные фигуристы выступают

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал отстранение российских фигуристов со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).
Ягудин: Щербакову отстранили, а политизированные фигуристы выступают
  • globallookpress.com
  • © Sergei Stepanov/XinHua

«Я просто не понимаю, какое отношение 18-летняя олимпийская чемпионка Аня Щербакова имеет к политике? А её отстраняют. В то время как продолжают соревноваться более политизированные фигуристы», — цитирует Ягудина «Татар-информ».

Он также добавил, что разговорил с федерацией по поводу восстановления российских спортсменов. По словам фигуриста, Россия через международные суды будет добиваться допуска отечественных атлетов к стартам.

Напомним, что 1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. В связи с этим отечественные фигуристы пропустили чемпионат мира в Монпелье.

Ранее Тарасова высказалась об уровне российских турниров по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить