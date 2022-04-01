Ягудин: Щербакову отстранили, а политизированные фигуристы выступают

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал отстранение российских фигуристов со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я просто не понимаю, какое отношение 18-летняя олимпийская чемпионка Аня Щербакова имеет к политике? А её отстраняют. В то время как продолжают соревноваться более политизированные фигуристы», — цитирует Ягудина «Татар-информ».

Он также добавил, что разговорил с федерацией по поводу восстановления российских спортсменов. По словам фигуриста, Россия через международные суды будет добиваться допуска отечественных атлетов к стартам.

Напомним, что 1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. В связи с этим отечественные фигуристы пропустили чемпионат мира в Монпелье.

Ранее Тарасова высказалась об уровне российских турниров по фигурному катанию.