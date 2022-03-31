Тарасова высказалась об уровне российских турниров по фигурному катанию

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уровень российских соревнований.
Тарасова высказалась об уровне российских турниров по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Посмотрите, как сейчас выступали наши девочки. Прекрасно. Или вы российские турниры за соревнования не считаете? Да, российский и международный уровень турниров разный. И у нас он выше», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. Из-за этого российские фигуристы пропустили чемпионат мира во французском Монпелье с 21 по 27 марта. В этот период в России проходил коммерческий турнир — Кубок Первого канала.

Ранее Тарасова отреагировала на решение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.

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