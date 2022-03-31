Тарасова высказалась об уровне российских турниров по фигурному катанию

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уровень российских соревнований.

«Посмотрите, как сейчас выступали наши девочки. Прекрасно. Или вы российские турниры за соревнования не считаете? Да, российский и международный уровень турниров разный. И у нас он выше», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. Из-за этого российские фигуристы пропустили чемпионат мира во французском Монпелье с 21 по 27 марта. В этот период в России проходил коммерческий турнир — Кубок Первого канала.

Ранее Тарасова отреагировала на решение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой продолжить спортивную карьеру.