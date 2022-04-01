Матыцин — о словах Хаддлстона: неприемлемо считать Россию изгоем на мировой арене спорта
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
«Такими высказываниями они через спорт разрушают мир. Для политика, министра, который отвечает за эту отрасль, это абсолютно неприемлемо», — цитирует Матыцина РИА Новости.
По его словам, спорт должен научить политиков занимать правильные и принципиальные позиции, а не брать в руководство конъюнктурные интересы.
«Я категорически не приемлю такой позиции. Принципы спорта — единство, уважение друг к другу, к истории, традициям — должны быть главными и для политиков», — добавил Матыцин.
Хаддлстон назвал Россию изгоем мирового спорта и заявил, что если международные спортивные организации выберут полный запрет на участие российских и белорусских спортсменов, то Великобритания поддержит это решение.
Ранее сообщалось, что Великобритания потребует от теннисиста Даниила Медведева письменно отказаться от поддержки президента России Владимира Путина для участия в Уимблдоне.