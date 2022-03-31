Каменский: матчи хоккейных сборных России и Белоруссии соберут аншлаг в Туле

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Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский высказался о предстоящих матчах с командой Белоруссии в Туле.
Каменский: матчи хоккейных сборных России и Белоруссии соберут аншлаг в Туле
  • РИА Новости

«Почему Тула не хоккейный город? Как раз хоккейный, там академия, команда Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) есть. Так это сделано для популяризации хоккея, это же здорово. Я думаю, аншлаг будет», — цитирует Каменского ТАСС.

Россия проведёт товарищеские матчи с Белоруссией 1 и 2 мая в Туле.

Кроме того, основная и молодёжная сборные России, а также команда Белоруссии примут участие в турнире в Санкт-Петербурге.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила Россию и Белоруссию от участия в соревнованиях под её эгидой. 

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что IIHF ищет новые возможности наказать российский хоккей.

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