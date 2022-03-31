Туктамышева поделилась эмоциями об участии в Кубке Первого канала

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями о прошедшем Кубке Первого канала в Саранске.

«Важен не только свой настрой, но и поддержка, общее настроение и атмосфера в команде. Это классный опыт — попробовать себя в командном спорте. Новые эмоции и новые впечатления», — написала Туктамышева в Instagram*.

По словам спортсменки, она привыкла выступать одна и зависеть только от своих прокатов, потому что одиночное фигурное катание является индивидуальным спортом, в котором каждый работает над своим результатом.

«Необычно и волнительно всегда проходят командные соревнования, здесь ты понимаешь, что результат зависит от всех», — добавила Туктамышева.

Напомним, что на Кубке Первого канала фигуристка представляла команду «Время первых», капитаном которой являлся Марк Кондратюк.

Ранее чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями о прошедшем Кубке Первого канала.