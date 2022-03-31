Туктамышева поделилась эмоциями об участии в Кубке Первого канала

Короткая ссылка
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями о прошедшем Кубке Первого канала в Саранске.
Туктамышева поделилась эмоциями об участии в Кубке Первого канала
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Важен не только свой настрой, но и поддержка, общее настроение и атмосфера в команде. Это классный опыт — попробовать себя в командном спорте. Новые эмоции и новые впечатления», — написала Туктамышева в Instagram*.

По словам спортсменки, она привыкла выступать одна и зависеть только от своих прокатов, потому что одиночное фигурное катание является индивидуальным спортом, в котором каждый работает над своим результатом.

«Необычно и волнительно всегда проходят командные соревнования, здесь ты понимаешь, что результат зависит от всех», — добавила Туктамышева.

Напомним, что на Кубке Первого канала фигуристка представляла команду «Время первых», капитаном которой являлся Марк Кондратюк.

Ранее чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями о прошедшем Кубке Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить