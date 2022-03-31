Айртон — о переходе во «Фламенго»: я реализовал не только свою мечту, но и моей семьи
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«Сегодня я реализовал не только свою мечту, но и моей семьи. Возможность играть за «Фламенго» в глубине души, безусловно, является одним из самых больших достижений в моей карьере», — написал Айртон в Instagram*.
Футболист перешёл в бразильский клуб на правах аренды до лета 2022 года.
Напомним, что 24-летний защитник в сезоне-2021/22 принял участие в 28 матчах и записал на свой счёт один мяч и одну результативную передачу.
Ранее бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал уход Айртона из «Спартака».
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