Мостовой назвал проблемой уход Айртона из «Спартака»
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«В футбольном плане уход Айртона — проблема для «Спартака». Таких левых защитников в РПЛ не много», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Он напомнил, что «Спартак» давно уже не участвует в борьбе за медали ЧР сезона-2021/22.
«Какая уже разница. Будут играть молодые, русские. Для них это отличная платформа, чтобы начать», — сказал Мостовой.
Айртон на правах аренды перешёл в бразильский «Фламенго».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) бразильский защитник сыграл в 28 матчах, в которых забил один мяч и отметился одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» подтвердил переход защитника Лукаса Айртона в бразильский «Фламенго».