Мостовой назвал проблемой уход Айртона из «Спартака»

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Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался по поводу ухода из московского «Спартака» бразильского защитника Лукаса Айртона.
Мостовой назвал проблемой уход Айртона из «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В футбольном плане уход Айртона — проблема для «Спартака». Таких левых защитников в РПЛ не много», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он напомнил, что «Спартак» давно уже не участвует в борьбе за медали ЧР сезона-2021/22.

«Какая уже разница. Будут играть молодые, русские. Для них это отличная платформа, чтобы начать», — сказал Мостовой.

Айртон на правах аренды перешёл в бразильский «Фламенго».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) бразильский защитник сыграл в 28 матчах, в которых забил один мяч и отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подтвердил переход защитника Лукаса Айртона в бразильский «Фламенго».

 

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