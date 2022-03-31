Мостовой назвал проблемой уход Айртона из «Спартака»

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался по поводу ухода из московского «Спартака» бразильского защитника Лукаса Айртона.

«В футбольном плане уход Айртона — проблема для «Спартака». Таких левых защитников в РПЛ не много», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он напомнил, что «Спартак» давно уже не участвует в борьбе за медали ЧР сезона-2021/22.

«Какая уже разница. Будут играть молодые, русские. Для них это отличная платформа, чтобы начать», — сказал Мостовой.

Айртон на правах аренды перешёл в бразильский «Фламенго».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) бразильский защитник сыграл в 28 матчах, в которых забил один мяч и отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подтвердил переход защитника Лукаса Айртона в бразильский «Фламенго».