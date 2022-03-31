Хоркина — о словах министра спорта Британии: собака лает, караван идёт
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- © Alexander Zemlianichenko
«Одно из выражений, которое я слышала из уст нашего любимого президента нашей страны, звучит так: «Собака лает, караван идёт». Вот и весь комментарий», — цитирует Хоркину «Спорт-Экспресс».
Хаддлстон заявил, что если международные спортивные организации выберут полный запрет на участие российских и белорусских спортсменов, то Великобритания поддержит это решение.
Также Британия потребует от российского теннисиста Даниила Медведева письменно отказаться от поддержки Владимира Путина для участия в Уимблдоне.
Международной олимпийский комитет (МОК) из-за событий на Украине рекомендовал не допускать россиян к соревнованиям.
Ранее сообщалось, что Медведев не уверен насчёт своего участия в Уимблдоне.