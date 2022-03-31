Хоркина — о словах министра спорта Британии: собака лает, караван идёт

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона о санкциях против российских спортсменов.

«Одно из выражений, которое я слышала из уст нашего любимого президента нашей страны, звучит так: «Собака лает, караван идёт». Вот и весь комментарий», — цитирует Хоркину «Спорт-Экспресс».

Хаддлстон заявил, что если международные спортивные организации выберут полный запрет на участие российских и белорусских спортсменов, то Великобритания поддержит это решение.

Также Британия потребует от российского теннисиста Даниила Медведева письменно отказаться от поддержки Владимира Путина для участия в Уимблдоне.

Международной олимпийский комитет (МОК) из-за событий на Украине рекомендовал не допускать россиян к соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Медведев не уверен насчёт своего участия в Уимблдоне.