Ловчев высказался о сохранении членства РФС в ФИФА

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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на сохранение членства Российского футбольного союза (РФС) в ФИФА.
Ловчев высказался о сохранении членства РФС в ФИФА
  • AP
  • © Michael Probst

«Думаю, что ФИФА ещё будет рассматривать предложение об исключении РФС из организации. Потому что остальные все спят и видят, чтобы нас исключить. Тут же не было решения не исключать, а пока только не рассматривали», — цитирует Ловчева «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что лозунги, которые существовали в СССР о спорте вне политики, к большому сожалению, больше не работают.

«Нас отстранили от чемпионата мира, потому что с нами отказались играть шведы, поляки, чехи. Потому что сегодня им не нравится Россия, завтра Корея, а послезавтра ещё кто-то. ФИФА понимает, что так резко рубить нельзя. Поэтому и приняли такое решение», — сказал Ловчев.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По его итогам членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее член делегации РФС Алексей Сорокин рассказал, что не чувствовал никакого негатива со стороны участников конгресса ФИФА в Дохе.

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