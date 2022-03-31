Инфантино обратился ко всем странам с просьбой остановить конфликты

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил с заявлением на 72-м конгрессе организации в Катаре.
Инфантино обратился ко всем странам с просьбой остановить конфликты
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«Последний чемпионат Европы, организацией которого я занимался с УЕФА, проходил в Украине и Польше. Последний чемпионат мира — в России, в 2018 году, и это было великолепно. Обращаюсь ко всем государствам в мире: пожалуйста, остановите все конфликты!» — заявил Инфантино.

Он также заявил, что все конфликты должны остаться в прошлом ради будущего детей. По словам президента, футбол должен в этом помогать.

По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации.

Ранее сообщалось, что ФИФА не рассматривала вопрос о приостановке членства РФС в организации.

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