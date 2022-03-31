В РФС заявили, что совет ФИФА не рассматривал вопрос о приостановке членства

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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что совет Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривал вопрос о приостановке членства РФС.
В РФС заявили, что совет ФИФА не рассматривал вопрос о приостановке членства
  • АГН «Москва»

«Вопрос по России на совете ФИФА даже не поднимался. Если мне не изменяет память, тут вопрос о приостановлении членства Кении и Зимбабве», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Напомним, что 31 марта в Дохе состоится 72-й конгресс ФИФА. По информации СМИ, на нём может обсуждаться возможная приостановка членства или исключение РФС из состава ФИФА.

До этого ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

Ранее Россия опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА.

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