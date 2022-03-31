Россия опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) потеряла одну позицию.

Национальная команда опустилась с 35-й на 36-ю строчку в рейтинге ФИФА. Сборная России находилась на 35-й позиции с февраля 2022 года.

Бразильская команда возглавила рейтинг ФИФА. На второй позиции расположилась Бельгия. Тройку лучших замкнула Франция.

Напомним, что 31 марта в Дохе состоится 72-й конгресс ФИФА. По информации СМИ, на нём может обсуждаться возможная приостановка членства или исключение РФС из состава ФИФА.

До этого ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

Ранее был представлен официальный мяч ЧМ-2022 по футболу.