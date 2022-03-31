Кавазашвили заявил, что перед Дзюбой закрыты две двери: в «Спартак» и сборную России

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба не сможет больше вернуться в сборную России по футболу.

«Перед Дзюбой сейчас две закрытые двери, которые никогда не откроются: в «Спартак» и сборную России. Болельщики «Спартака» никогда не простят Дзюбу. Дорога в «Спартак» для Дзюбы закрыта навсегда, ни о каком завершении карьеры в родном клубе речи быть не может», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Напомним, что Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год с уходами на аренды. Он принял участие в 126 матчах красно-белых, в которых забил 26 мячей. За «Зенит» Дзюба играет с 2015 года.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу на мартовский сбор по желанию самого футболиста.

Ранее Сергей Семак высказался о возвращении в клуб защитника Деяна Ловрена из расположения сборной Хорватии.