Семак: никогда не слышал от Ловрена желания приостановить контракт с «Зенитом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возвращении в клуб защитника Деяна Ловрена из расположения сборной Хорватии.
Семак: никогда не слышал от Ловрена желания приостановить контракт с «Зенитом»
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Разговаривают всегда много, но я ни разу не слышал от Ловрена желания приостановить контракт с «Зенитом». Для нашей команды ничего не изменилось. На сегодня точно в его планах ничего такого нет», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Ловрен хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине. Отмечалось, что футболист может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. В этом сезоне он провёл за команду 19 матчей. Всего на его счету 47 игр в составе сине-бело-голубых, два гола и столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ловрен вернулся в расположение «Зенита».

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