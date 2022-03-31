Семак: никогда не слышал от Ловрена желания приостановить контракт с «Зенитом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возвращении в клуб защитника Деяна Ловрена из расположения сборной Хорватии.

«Разговаривают всегда много, но я ни разу не слышал от Ловрена желания приостановить контракт с «Зенитом». Для нашей команды ничего не изменилось. На сегодня точно в его планах ничего такого нет», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Ловрен хочет расторгнуть контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине. Отмечалось, что футболист может продолжить карьеру в «Вест Хэме».

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. В этом сезоне он провёл за команду 19 матчей. Всего на его счету 47 игр в составе сине-бело-голубых, два гола и столько же результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ловрен вернулся в расположение «Зенита».