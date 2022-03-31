Ловрен вернулся в расположение «Зенита»

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Хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен вернулся в расположение клуба.
Ловрен вернулся в расположение «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Привет всем! Я вернулся», — сказал Ловрен на видео в Telegram-канале «Зенита».

Футболист отлучался из клуба на матчи сборной Хорватии. 

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. В этом сезоне он провёл за команду 19 матчей. Всего на его счету 47 игр в составе сине-бело-голубых, два гола и столько же результативных передач.

Ранее экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл в товарищеском матче за харьковский «Металлист».

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