Ловрен вернулся в расположение «Зенита»
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«Привет всем! Я вернулся», — сказал Ловрен на видео в Telegram-канале «Зенита».
Футболист отлучался из клуба на матчи сборной Хорватии.
Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. В этом сезоне он провёл за команду 19 матчей. Всего на его счету 47 игр в составе сине-бело-голубых, два гола и столько же результативных передач.
Ранее экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл в товарищеском матче за харьковский «Металлист».