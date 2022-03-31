СЭ: Шиманьски вернулся в расположение «Динамо»

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Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски вернулся в Москву.
СЭ: Шиманьски вернулся в расположение «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Lukasz Sobala/Xinhua

Футболист вернулся в столицу России в ночь на 31 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».

Шиманьски находился в расположении сборной Польши. В финале стыковых матчей чемпионата мира 2022 года польская команда обыграла шведов (2:0) и пробилась на мундиаль. Полузащитник провёл на поле 90 минут.

Шиманьски выступает за «Динамо» с 2019 года. В этом сезоне он провёл за команду 22 матча, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» интересуется польским футболистом «Динамо» Шиманьски. 

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