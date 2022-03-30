Емелин назвал защитника «Металлурга» Маклюкова человеком с большой буквы

Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин высказался о серьёзной травме защитника магнитогорского «Металлурга» Алексея Маклюкова в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина по хоккею.

«Это человек с большой буквы. Он сделал многое для команды, не пожалел себя и смог поймать этот бросок. Очень неудачно шайба ему попала, и я желаю ему выздоровления», — цитирует Емелина ТАСС.

В седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0 и вышел в следующий круг турнира.

На 47-й минуте игры Арсений Грицюк после броска по воротам попал в лицо Маклюкову шайбой. Защитника «Металлурга» унесли со льда на носилках, у него шла кровь.

За выход в финал команда Воробьёва поборется с челябинским «Трактором».

Ранее главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о характере травмы Маклюкова.