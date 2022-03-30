Медведева призналась, что с травмами выступала на соревнованиях по фигурному катанию

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Двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о том, какой ценой даются победы и титулы в спорте.
Медведева призналась, что с травмами выступала на соревнованиях по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Каталась со сломанными руками, ногами, травмы спины были сильные, я до сих пор это расхлёбываю. В спорте травмы — это нормально, я каталась через боль, просто терпела много», — цитирует Медведеву MAXIM.

Она призналась, что родители отдали её на фигурное катание в три года, чтобы поддерживать здоровый образ жизни.

«Никто не растил из меня чемпионку мира. Потом я поняла, что, возможно, я особенная», — добавил она.

Напомним, что Медведева взяла две серебряные награды на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году: за одиночное катание и парное соревнование. В 2021-м фигуристка была исключена из состава соборной России.

Ранее Медведева рассказала о самой эмоциональной медали в карьере.

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