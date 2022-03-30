Валиева выступит в гала-шоу «Ледниковый период» в Санкт-Петербурге
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15-летняя фигуристка выступит с двумя номерами. На выступлении ученицы Этери Тутберидзе будет сделан один из главных акцентов, сообщает ТАСС.
Валиева завоевала золотые медали в командном турнире на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Гала-шоу пройдёт в спорткомплексе «Юбилейный» 3 апреля.
В представлении также примут участие Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.