Ягудин — об апелляции ФФККР: надо бороться за возвращение россиян в мировой спорт

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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оспорить отстранение спортсменов от международных соревнований в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ягудин — об апелляции ФФККР: надо бороться за возвращение россиян в мировой спорт
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Надо бороться за то, чтобы российских спортсменов вернули в мировой спорт. На протяжении нескольких лет я достаточно часто говорил, что теперь уже нет чистого спорта, а есть чистая политика в спорте», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

По его словам, настрой против России во всём мире говорит о маленьких шансах на восстановление нашей федерации и на допуск российских фигуристов до международных соревнований.

«Считаю, что это просто разрушение олимпийского движения и мирового спорта, когда нашим спортсменам не дают выступать. Неважно, о каком виде спорта мы говорим», — добавил Ягудин.

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о решении ФФККР оспорить отстранение спортсменов от международных соревнований в CAS.

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