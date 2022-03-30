Ягудин — об апелляции ФФККР: надо бороться за возвращение россиян в мировой спорт
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«Надо бороться за то, чтобы российских спортсменов вернули в мировой спорт. На протяжении нескольких лет я достаточно часто говорил, что теперь уже нет чистого спорта, а есть чистая политика в спорте», — цитирует Ягудина «Чемпионат».
По его словам, настрой против России во всём мире говорит о маленьких шансах на восстановление нашей федерации и на допуск российских фигуристов до международных соревнований.
«Считаю, что это просто разрушение олимпийского движения и мирового спорта, когда нашим спортсменам не дают выступать. Неважно, о каком виде спорта мы говорим», — добавил Ягудин.
Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях.
Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о решении ФФККР оспорить отстранение спортсменов от международных соревнований в CAS.