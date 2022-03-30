«Чемпионат»: «Крылья Советов» интересуются футболистом «Спартака»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» заинтересовался 19-летним полузащитником московского «Спартака» Константином Шильцовым.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, «Крылья» рассматривают возможность трансфера игрока.

Напомним, что Шильцов в сезоне-2021/22 провёл в составе «Спартака-2» 28 матчей, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.

Контракт полузащитника с красно-белыми истекает в мае 2023 года.

«Крылья Советов» (32 очка) по итогам 22 туров занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидером национального первенства является петербургский «Зенит» (48).

Ранее агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова Дамиано Драго рассказал, когда футболист вернётся в общую группу московского клуба.