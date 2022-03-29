Агент Кутепова рассказал, когда футболист вернётся в общую группу «Спартака»
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«Сейчас Илья чувствует себя лучше, он потихоньку восстанавливается от травмы. Я надеюсь, что скоро, может быть, уже на следующей неделе он вернётся к тренировкам с командой», — цитирует агента «РБ Спорт».
Он также добавил, что Кутепов уже работает с тренерами по реабилитации.
Напомним, что футболист покинул расположение красно-белых во время второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы голеностопа.
Ранее защитник московского «Спартака» Лукас Айртон прилетел в Рио-де-Жанейро на встречу с руководством «Фламенго».