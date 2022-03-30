Сборная Перу сыграет в межконтинентальном отборе за выход на ЧМ-2022 по футболу
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В заключительном туре отбора перуанцы в Лиме обыграли команду Парагвая со счётом 2:0. Отличились в этой игре Джанлука Лападула (5') и Йосимар Йотун (42').
Таким образом, сборная Перу набрала 24 очка, опередив на одно очко Колумбию, и с пятого места добилась права сыграть в межконтинентальном стыковом матче.
13 или 14 июня в Катаре перуанцы встретятся с победителем матча ОАЭ — Австралия, который состоится 7 июня.
Ранее сообщалось, что сборная Перу сыграет в межконтинентальном отборе за выход на ЧМ-2022 по футболу.