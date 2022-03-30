Бразилия разгромила Боливию в последнем матче квалификации ЧМ-2022 по футболу

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Сборная Бразилии по футболу одержала победу над Боливией в заключительном 18-м туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Бразилия разгромила Боливию в последнем матче квалификации ЧМ-2022 по футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Javier Mamani

Встреча прошла в Ла-Пасе и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. 

В составе бразильской команды дубль оформил Ришарлисон, который отличился на 45-й и 91-й минутах, а также забили Лукас Пакета и Бруно Гимарайнс на 24-й и 66-й минутах.

Таким образом, подопечные Тите набрали 45 очков  и заняли первое место в турнирной таблице по итогам отборочного турнира зоны Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Ранее сообщалось, что Камерун в овертайме вырвал победу у Алжира и пробился на ЧМ-2022.

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