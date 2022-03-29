Источник: на конгрессе ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации

Международная федерация футбола (ФИФА) сделает русский язык одним из официальных в организации.

Об этом будет объявлено 31 марта на ежегодном конгрессе ФИФА в Дохе, сообщает журналист ZDF Маркус Харм.

На данный момент официальными языками федерации являются: английский, испанский, французский и немецкий.

Напомним, что ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России и отстранила национальную сборную страны и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Губерниев оценил шансы РФС отстоять свою позицию на конгрессе ФИФА.