Источник: на конгрессе ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации
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Об этом будет объявлено 31 марта на ежегодном конгрессе ФИФА в Дохе, сообщает журналист ZDF Маркус Харм.
На данный момент официальными языками федерации являются: английский, испанский, французский и немецкий.
Напомним, что ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России и отстранила национальную сборную страны и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее Губерниев оценил шансы РФС отстоять свою позицию на конгрессе ФИФА.