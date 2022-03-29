Непомнящий высказался о переходе Айртона из «Спартака» во «Фламенго»

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал переход защитника «Спартака» Лукаса Айртона в бразильский «Фламенго».

«Уход Айртона — это больше чем потеря для «Спартака». Айртон — очень важный игрок у красно-белых и в российском футболе вообще. Думаю, это лучший футболист в РПЛ на этой позиции», — цитирует Непомнящего «Евро-Футбол».

По его словам, защитник обладает всеми нужными качествами для футболиста, а для успешной игры ему нужна только подстраховка.

«На продаже Айртона во «Фламенго» «Спартак» может заработать до $10 млн? Для защитника это хорошая цена. В сегодняшней ситуации при первой возможности от иностранцев нужно избавляться», — добавил Непомнящий.

24-летний защитник в сезоне-2021/22 принял участие в 28 матчах и записал на свой счёт один мяч и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Айртон прилетел в Рио-де-Жанейро для подписания контракта с «Фламенго».