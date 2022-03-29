Непомнящий высказался о переходе Айртона из «Спартака» во «Фламенго»
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«Уход Айртона — это больше чем потеря для «Спартака». Айртон — очень важный игрок у красно-белых и в российском футболе вообще. Думаю, это лучший футболист в РПЛ на этой позиции», — цитирует Непомнящего «Евро-Футбол».
По его словам, защитник обладает всеми нужными качествами для футболиста, а для успешной игры ему нужна только подстраховка.
«На продаже Айртона во «Фламенго» «Спартак» может заработать до $10 млн? Для защитника это хорошая цена. В сегодняшней ситуации при первой возможности от иностранцев нужно избавляться», — добавил Непомнящий.
24-летний защитник в сезоне-2021/22 принял участие в 28 матчах и записал на свой счёт один мяч и одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Айртон прилетел в Рио-де-Жанейро для подписания контракта с «Фламенго».